محال تشغل مقيمات بهويات «سعوديات».. و«والموارد البشرية» تتفاعل

الرياض - محمد عبدالله - تلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بلاغا عن محال تقوم بتشغيل موظفات مقيمات على أنهن سعوديات، مقابل مبلغ شهري.

وقال مقدم البلاغ، إن المحال المشار إليها تعود إلى يمنيين يقومون بتوظيف موظفات يمنيات على أنهن سعوديات لديهن هويات سعوديات، مقابل مبلغ شهري، لهذا يجب مطابقة صورة الهوية بصورة الموظفة، من قبل فريق نسائي.

من جانبها قالت الوزارة، عبر حسابها الرَّسمي «العناية بالعملاء» بموقع «تويتر»، إن المبلغ في هذه الحالة بإمكانه رفع بلاغه عبر تطبيق معاً للرصد، على الرابط التالي:

الأبستور اضغط هنا:

الأندرويد اضغط هنا:

اقرأ أيضا:

بالفيديو.. مسؤول في لجنة الموارد البشرية يكشف عن تخصصين غير مطلوبين بسوق العمل