بعد إعصار جازان.. خبير أرصاد يوضح سبب تأثر المنطقة بأعلى نسبة أمطار في المملكة

الرياض - محمد عبدالله - كشف محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل طبيعة الشواهق المائية، محذرا من هطول الأمطار الغزيرة على منطقة جازان والتي تكون بوتيرة أقل من الأيام الماضية.

وقال العقيل خلال لقائه المذاع على قناة «الإخبارية»، إن منطقة جازان توجد بموقع جغرافي يساعد على هطول الأمطار بشكل غزير إلى غزير جدا وهي من أعلى مناطق المملكة هطولا للأمطار، لوجود سلسلة الجبال وسواحل البحر الأحمر.

وتابع: إن الشواهق المائية في جازان تم رصدها وأتت نتيجة تكون سحب بركانية رعدية بشكل كثيف واختلاف في قيم الضغط الجوي مع اختلاف درجات الحرارة وتكون خطورتها في البحر والمناطق المحيطة بها.

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