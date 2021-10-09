يعيش مع 4 آلاف كتاب.. سعودي يحصل على براءة اختراع عن ابتكار له

الرياض - محمد عبدالله - يعيش الدكتور جبران سحاري عمره وسط 4 آلاف كتاب بمكتبته الغنية، والتي قادته إلى الحصول على براءة اختراع لتطبيق التصحيح اللغوي.

ويروي «سحاري» قصة اختراعه قائلاً: بدأت فكرة ذلك العمل إدراج قواعد اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة في تطبيق إلكتروني وكان مزودًا بخاصية قارئ، وأدرجت الحروف الهجائية والقواعد والأساسيات على أمل أن يكون تطبيقًا أكبر لتستمر الفكرة، وفق الإخبارية.

وحول حصوله على شهادتي دكتوراه (الفقه واللغة العربية) يقول: درست في المعهد العلمي بالرياض بالمرحلة الثانوية وانطلفت للجامعة وقضيت بكلية الشريعة مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وقبل إنجازها ارتبطت ببرنامج لإعداد دكتوراه في اللغة العربية لأنني مغرم بعلومها.

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