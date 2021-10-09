بالفيديو.. عمالة أجنبية تسيطر على سوق المواشي في الثقبة.. والباعة: نتعرض لسرقات

الرياض - محمد عبدالله - تعاني سوق الأغنام والمواشي بمحافظة الثقبة في الأحساء سيطرة العمالة الأجنبية وتدني مستوى النظافة فيما طالب المواطنون بمتابعة السوق.

كما يسود بالسوق مشهد غير حضاري وتشوه بصري، رغم الحديث عن التطوير القادم للسوق، وفق تقرير لقناة «االإخبارية».

وقال البائع بالسوق حامد العتيبي، إن السوق يشهد انتشار العمالة الأجنبية الزائدة، منوهًا بعدم وجود رقابة بالسوق فضلًا عن سوء مستوى النظافة.

واستكمل أن غياب الكهرباء تسبب في حدوث سرقات بالسوق مما اضطرنا إلى إحضار مولدات كهربائية.

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