مجلس التعاون: استمرار استهداف الحوثيين للمدنيين «جريمة حرب»

الرياض - محمد عبدالله - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أن استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في ممارساتها غير الأخلاقية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية واستهداف مطار مدني (مطار الملك عبدالله بجازان) يرقى إلى جريمة حرب بتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية حماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ودان الحجرف استخدام ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيّرة مفخخة بمحاولة الهجوم العدائي على مطار الملك عبدالله بجازان بالمملكة العربية السعودية اليوم، الذي نتج عنه وقوع عدد من الإصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار، بشكل ممنهج ومتعمد، مستهدفة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية، في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية.

وجدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تضامن دول المجلس مع المملكة ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مؤكدا ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات وموقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة.

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