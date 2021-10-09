4 رسائل «عاجلة» من «السعودية للكهرباء» للمشتركين

الرياض - محمد عبدالله - نبهت الشركة السعودية للكهرباء مشتركيها إلى ضرورة تجاهل الرسائل أو الروابط الوهمية وغير الرسمية، وعدم الانسياق وراء الحسابات الوهمية.

وأكدت الشركة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه على المشتركين ضرورة الحصول على المعلومات الصحيحة من قنواتها الرسمية وعدم الانسياق وراء الحسابات الوهمية والشائعات.

ودعت الشركة مشتركيها في حالة وجود أي ملاحظة للتواصل معها على الرقم 920001100 أو حساب عناية المشتركين بتويتر.

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