ظاهرة فلكية «بديعة» في سماء المملكة الليلة.. والزعاق يكشف التفاصيل

الرياض - محمد عبدالله - قال خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن الليلة ستشهد اقتران الهلال بكوكب الزهرة بشكل بديع ولافت وجدير بالمشاهدة والتصوير.

وأوضح الزعاق، عبر حسابه في "تويتر": "إن أجمل الأجرام السماوية مشاهدة بالعين المجردة مقارنة الهلال لكوكب الزهرة، والعامة يسمون الزهرة بنجمة العشاء؛ لأنها تظهر معهم وقت العشاء".

وتابع خالد الزعاق "في اللغة العربية تسمى بالكوكب الدوري، مضيفا "تستمر المشاهدة لحالة الاقتران إلى ما بعد صلاة العشاء".

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