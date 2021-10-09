بالفيديو.. قصة نجاح أول استشارية سعودية بلجنة اختبارات البورد الأمريكي

الرياض - محمد عبدالله - تعد استشاريةُ طب الأسنان السعوديَّة فاطمة القديحي أول سعودية في لجنة اختبارات البورد الأمريكي والطبيبة رقم 90 في العالم من أصل 106 أطباء.

وقالت الاستشارية، خلال لقائها المذاع على قناة الإخبارية، إنَّ معايير الاختيار للبورد قائمة على المؤهلات العلمية بحصولي على شهادة الاختصاص في طب الأسنان من معهد الأمير عبد الرحمن، ثم شهادة الاختصاص في إصلاح الأسنان من جامعة إنديانا ثم شهادة الماجستير.

وتابعت «القديحي»، أنهيت بعد ذلك جميع متطلبات البورد الأمريكي وحصلت عليه، مشيرة إلى أن الوقت القياسي والنجاح من أول محاولة كانا دافعين للجنة المعنية بالبورد والتي طلبت مني المشاركة.

واستكملت: البورد الأمريكي يتضمَّن 3 مراحل أولها الكتابي والثاني العملي (اختبار الأطباء بناء على الأداء لثلاثة أيام متتالية) والثالث عبارة عن اختبار شفهي لمناقشة الحالات، وبعد ذلك تجتمع اللجنة المعنية لتحديد مدى أهلية الطبيب للحصول على البورد.

وعن أهم مواقفها مع المرضى، قالت: زارني أحد المراجعين من الجنسية الأمريكية لعلاجه وكانت حالته بحاجة خبرة معينة، وتبين لي لاحقا أنه عاش سنوات في المملكة وكان لديه صورة إيجابية عنها.

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