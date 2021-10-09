أعمدة بلا إنارة منذ 3 أعوام في مغلوث ثربان

يعاني سكان قرية مغلوث في مركز ثربان التابع لمحافظة المجاردة من تأخر إطلاق إنارة الشارع المؤدي للقرية على الرغم من تركيب الأعمدة منذ 3 أعوام.

وأكد المواطن علي الشهري أبو ريان أن بلدية المجاردة قامت بتركيب أعمدة إنارة من بداية الشارع العام ومدخل قرية مغلوث بمركز أحد ثربان إلى مدرسة الليث بن سعد، وبمسافة 1 كيلو تقريبا، منذ عام 1440هـ، ولكن لم يتم تشغيلها حتى الآن.

طرق متهالكة

وأضاف الشهري: الطرق الداخلية بقرية مغلوث متهالكة وتحتاج صيانة ورعاية من بلدية المجاردة، ونتمنى أن تجد هذه المطالب التجاوب.

وقال محمد الشهري «قرية مغلوث تبعد عن مقر مركز أحد ثربان مسافة بسيطة ولكن ينقصها مزيد من الاهتمام كإطلاق إنارة الشارع العام المؤدي للقرية، وكذلك صيانة الطريق المؤدي لها، وشوارعها الداخلية تحتاج صيانة وإعادة تأهيل».

البلدية

أبان رئيس بلدية المجاردة أحمد العربي أن البلدية قامت بتنفيذ كل ما يلزم تجاه إطلاق الإنارة واكتمالها في قرية مغلوث بمركز أحد ثربان، ولم يتبق سوى دور شركة الكهرباء لتنفيذ إطلاق التيار الكهربائي في المشروع.

رد الشركة

أفاد مصدر بكهرباء القنفذة أنه كان يوجد اعتراض وتم حله قبل شهر تقريبا، وأيضاً يوجد ملاحظة في وضع بعض أعمدة الإنارة في الموقع وتم التنسيق مع بلدية المجاردة لمعالجتها من قبلهم وفي انتظار مندوب البلدية لحل المشكلة بشكل عاجل.

وقال المصدر إن شركة الكهرباء متعاونة مع الجميع وتم تنفيذ طلبات عدة للبلدية إلا الطلبات التي توجد عليها ملاحظات في الطبيعة.