تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية

تدريب إعلامي لقيادات التخطيط تعتزم وزارة الاقتصاد والتخطيط، التعاقد مع شركة متخصصة في خدمات النشر والطباعة والدعاية والإعلان والإنتاج الفني، لتولي مهمة... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 03 ربيع الأول 1443 هـ 03 ربيع الأول 1443 هـ

" /> " /> بئر عسكر مصيدة تتربص بالمركبات تحول طريق بئر عسكر- النقعاء شمال نجران إلى كمائن ومطبات تتربص بالمركبات جراء عدم سفلتة التحويلة المرورية بالطريق فضلا عن غياب... نجران : خالد آل فاضل نجران : خالد آل فاضل 03 ربيع الأول 1443 هـ 03 ربيع الأول 1443 هـ

أعمدة بلا إنارة منذ 3 أعوام في مغلوث ثربان يعاني سكان قرية مغلوث في مركز ثربان التابع لمحافظة المجاردة من تأخر إطلاق إنارة الشارع المؤدي للقرية على الرغم من تركيب الأعمدة منذ... أبها: محمد آل عمر أبها: محمد آل عمر 03 ربيع الأول 1443 هـ 03 ربيع الأول 1443 هـ

النيابة تستدعي امرأة لتلفظها بعبارات خادشة في فيديو متداول أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناء على ما تم رصده ورفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن ظهور امرأة تتلفظ بعبارات خادشة للحياء... الرياض : سعود الخزيم الرياض : سعود الخزيم 03 ربيع الأول 1443 هـ 03 ربيع الأول 1443 هـ

تعرف على طريقة إسناد التذاكر في توكلنا للآخرين أعلن تطبيق "توكلنا" أنه يمكن للأفراد مشاركة وإسناد تذاكر الفعاليات الخاصة بهم من التطبيق إلى المستخدمين الآخرين، حيث يمكن... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 03 ربيع الأول 1443 هـ 03 ربيع الأول 1443 هـ

مكة : ضبط مواطن يسرق الهواتف بالاحتيال أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب قضايا جنائية... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 03 ربيع الأول 1443 هـ 03 ربيع الأول 1443 هـ

تصاريح العمرة والصلاة في الحرمين للمحصنين بجرعتين فقط تعلن وزارة الحج والعمرة أنه انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على صحة المعتمرين والمصلين والزوَّار في المسجد الحرام... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 03 ربيع الأول 1443 هـ 03 ربيع الأول 1443 هـ

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