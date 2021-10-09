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تدريب إعلامي لقيادات التخطيط
تعتزم وزارة الاقتصاد والتخطيط، التعاقد مع شركة متخصصة في خدمات النشر والطباعة والدعاية والإعلان والإنتاج الفني، لتولي مهمة...
بئر عسكر مصيدة تتربص بالمركبات
تحول طريق بئر عسكر- النقعاء شمال نجران إلى كمائن ومطبات تتربص بالمركبات جراء عدم سفلتة التحويلة المرورية بالطريق فضلا عن غياب...
أعمدة بلا إنارة منذ 3 أعوام في مغلوث ثربان
يعاني سكان قرية مغلوث في مركز ثربان التابع لمحافظة المجاردة من تأخر إطلاق إنارة الشارع المؤدي للقرية على الرغم من تركيب الأعمدة منذ...
النيابة تستدعي امرأة لتلفظها بعبارات خادشة في فيديو متداول
أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناء على ما تم رصده ورفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن ظهور امرأة تتلفظ بعبارات خادشة للحياء...
تعرف على طريقة إسناد التذاكر في توكلنا للآخرين
أعلن تطبيق "توكلنا" أنه يمكن للأفراد مشاركة وإسناد تذاكر الفعاليات الخاصة بهم من التطبيق إلى المستخدمين الآخرين، حيث يمكن...
مكة : ضبط مواطن يسرق الهواتف بالاحتيال
أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب قضايا جنائية...
تصاريح العمرة والصلاة في الحرمين للمحصنين بجرعتين فقط
تعلن وزارة الحج والعمرة أنه انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على صحة المعتمرين والمصلين والزوَّار في المسجد الحرام...
كانت هذه تفاصيل خبر تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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