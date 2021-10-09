شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان يؤكد عمق العلاقات التاريخية مع باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، شهد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم، حفل تخريج طلبة الأكاديمية العسكرية الباكستانية بجمهورية باكستان الإسلامية بصفته ضيف الشرف، وذلك بناء على دعوة من قائد الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوه، يرافقه عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

واستعرض طابور العرض، وتوالت فقرات الحفل بتسليم راية "قائد أعظم" من الرقيب السلف إلى الرقيب الخلف، وسلم الجوائز لأوائل الطلبة الخريجين من بينهم الطالب رافد الجعيد من المملكة العربية السعودية، الذي حصل على أفضل طالب من الدول الصديقة.

ونقل رئيس هيئة الأركان العامة خلال كلمته تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتهنئة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع للخريجين، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية التي تربط المملكة العربية السعودية بجمهورية باكستان الإسلامية في شتى المجالات، خاصة في الجانب العسكري والدفاعي.

وأشاد بالمستوى العالي الذي تحظى به هذه الكلية، وما تضطلع به من دور في إعداد وتأهيل الضباط علماً وأداءً وتدريباً، ومكانتها المرموقة بين الكليات العسكرية على مستوى العالم، حاثاً الخريجين على مواصلة مسيرتهم العسكرية بكل تفاني وإخلاص، مقدماً شكره لقائد الجيش الباكستاني على الدعوة الكريمة.

وأدى الخريجون القسم، وقُلدوا رتبهم، وفي نهاية الحفل التقطت الصور التذكارية، ودون معاليه كلمة في سجل الزيارات للأكاديمية.

الجدير بالذكر أنه تخرج عدد (23) طالباً سعودياً من الأكاديمية العسكرية الباكستانية لعام 1443هـ ضباطاً، ليكملوا واجبهم المناط بهم في القوات المسلحة السعودية.