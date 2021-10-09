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محمد بن مسعود - الدمام - كسب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك نظيره الشباب 2-0 في لقاء ودي، جمع الفريقين على ملعب الثاني مساء اليوم السبت في إطار تحضيراتهما لاستئناف المنافسات.
وأحرز الكرواتي "ميجو " هدفَي اللقاء؛ إذ سجّل الهدف الأول في الدقيقة الـ45، قبل أن يعزز النتيجة بعد مرور ربع ساعة من انطلاق الشوط الثاني.
ويستعد الشباب (9 نقاط في المركز الثامن) لمواجهة الباطن مضيفه السبت المقبل لحساب الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يستضيف ضمك نظيره الاتحاد.
الشباب ضمك
09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443 09:54 PMضمك يُسقط الشباب بثنائية قبل موقعة الاتحاد المنتظرة
كسب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك نظيره الشباب 2-0 في لقاء ودي، جمع الفريقين على ملعب الثاني مساء اليوم السبت في إطار تحضيراتهما لاستئناف المنافسات.
وأحرز الكرواتي "ميجو " هدفَي اللقاء؛ إذ سجّل الهدف الأول في الدقيقة الـ45، قبل أن يعزز النتيجة بعد مرور ربع ساعة من انطلاق الشوط الثاني.
ويستعد الشباب (9 نقاط في المركز الثامن) لمواجهة الباطن مضيفه السبت المقبل لحساب الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يستضيف ضمك نظيره الاتحاد.
، ضمك يُسقط الشباب بثنائية قبل موقعة الاتحاد المنتظرة ،
المصدر : الخليج 365
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