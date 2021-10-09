- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
من الشائع لدى الكثيرين، أن الفلسفة أقل حقول المعرفة اهتماماً عند القراء، وأنها حقل نخبوي مغرق في التخصص ولا تستهوي سوى القلة من المهتمين بالمعرفة، ولكن هذا الاعتقاد الشائع لا يجد ما يعززه في معرض الرياض للكتاب، وهناك ما يبدده تماماً عند ملاحظة اتجاهات زوار المعرض في الشراء، ومن ذلك ملاحظة مستوى الإقبال اللافت على جناح دار المعنى، وهي دار نشر سعودية أسست في عام 2019م، وتركز اهتماماتها على نشر كتب الفلسفة.
وأوضح المسؤول في دار معنى فهد الأفندي، أن "معنى" تعطي الأولوية في النشر لترجمة المؤلفات الفلسفية والعلوم الإنسانية، التي لم تترجم من قبل من كل اللغات الأجنبية مثل، كتاب "المقالات" لميشيل دومنتيني، والكتاب عمره 500 سنة ولم يترجم من قبل إلى اللغة العربية.
وعن كتب الفلسفة الأخرى التي ترجمتها "معنى"، بيّن "الأفندي" أنها ترجمت كتب: فلسفة علم الاجتماع، وفلسفة علم الأخلاق، ومقدمة معاصرة في فلسفة الاقتصاد.
وذكر أن الدار تهتم باختيار عناوين تهم القارئ العربي، وتزيد خياراته المعرفية في المجالات المختلفة، مثل ترجمتها كتب: مجتمع الاحتراق النفسي، وخلاص الجمال، وآفاق رقمية.
وحول الكتب التي ترجمتها "معنى"، أفاد "الأفندي" بأنها ترجمت 36 كتاباً، يوزع منها في المعرض 35 كتاباً، لكنها تطمح إلى ترجمت مئة كتاب لم تترجم من قبل.
وأشار إلى أن "مقالات" من أكثر الكتب مبيعاً، كذلك كتب: المال من أجل الرحمة، ومرآة الأفكار، وتقييم الذات في الحياة اليومية، وفلسفات السينما الجديدة، وعلم اجتماع السينما والجماهير.
معرض الرياض الدولي للكتاب
09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443 09:54 PM
أكثرها مبيعًا "مقالات" و"فلسفات السينما الجديدة"رغم الاعتقاد بقلة المهتمين بها.. مؤلفات الفلسفة تحظى باهتمام زوار "كتاب الرياض"
من الشائع لدى الكثيرين، أن الفلسفة أقل حقول المعرفة اهتماماً عند القراء، وأنها حقل نخبوي مغرق في التخصص ولا تستهوي سوى القلة من المهتمين بالمعرفة، ولكن هذا الاعتقاد الشائع لا يجد ما يعززه في معرض الرياض للكتاب، وهناك ما يبدده تماماً عند ملاحظة اتجاهات زوار المعرض في الشراء، ومن ذلك ملاحظة مستوى الإقبال اللافت على جناح دار المعنى، وهي دار نشر سعودية أسست في عام 2019م، وتركز اهتماماتها على نشر كتب الفلسفة.
وأوضح المسؤول في دار معنى فهد الأفندي، أن "معنى" تعطي الأولوية في النشر لترجمة المؤلفات الفلسفية والعلوم الإنسانية، التي لم تترجم من قبل من كل اللغات الأجنبية مثل، كتاب "المقالات" لميشيل دومنتيني، والكتاب عمره 500 سنة ولم يترجم من قبل إلى اللغة العربية.
وعن كتب الفلسفة الأخرى التي ترجمتها "معنى"، بيّن "الأفندي" أنها ترجمت كتب: فلسفة علم الاجتماع، وفلسفة علم الأخلاق، ومقدمة معاصرة في فلسفة الاقتصاد.
وذكر أن الدار تهتم باختيار عناوين تهم القارئ العربي، وتزيد خياراته المعرفية في المجالات المختلفة، مثل ترجمتها كتب: مجتمع الاحتراق النفسي، وخلاص الجمال، وآفاق رقمية.
وحول الكتب التي ترجمتها "معنى"، أفاد "الأفندي" بأنها ترجمت 36 كتاباً، يوزع منها في المعرض 35 كتاباً، لكنها تطمح إلى ترجمت مئة كتاب لم تترجم من قبل.
وأشار إلى أن "مقالات" من أكثر الكتب مبيعاً، كذلك كتب: المال من أجل الرحمة، ومرآة الأفكار، وتقييم الذات في الحياة اليومية، وفلسفات السينما الجديدة، وعلم اجتماع السينما والجماهير.
، رغم الاعتقاد بقلة المهتمين بها.. مؤلفات الفلسفة تحظى باهتمام زوار "كتاب الرياض" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر رغم الاعتقاد بقلة المهتمين بها.. مؤلفات الفلسفة تحظى باهتمام زوار "كتاب الرياض" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.