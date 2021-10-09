، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف المنافسات.. الهلال يكسب "ودية" التعاون ،

محمد بن مسعود - الدمام - تغلب فريق الهلال الكروي الأول على نظيره التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب نادي الهلال في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف المنافسات.

تقدم التعاون أولاً عن طريق حسن العمري عند الدقيقة 27 وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط بـ4 دقائق تمكن الهلال من تعديل النتيجة عبر الفرنسي بافتيمبي قوميز.

ومع بداية الشوط الثاني سجل مصعب الجوير الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 47، لكن سرعان ما أعاد محمد أبو سبعان المباراة لنقطة البداية بتسجيله هدف التعادل بعد دقيقتين فقط ، قبل أن يسجل الأرجنتيني لوسيانو فيتو هدف الفوز للهلال في الدقيقة 70 من زمن المباراة.

يُشار إلى أن التعاون صاحب المركز الأخير في جدول الترتيب سيواجه يوم الأحد بعد القادم في السابع عشر من أكتوبر(الجاري) فريق الفتح على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفين، في حين تنتظر الهلال رابع الترتيب مواجهة قوية في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام بيرسيبوليس الإيراني السبت المقبل.

الهلال التعاون