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محمد بن مسعود - الدمام - كسب فريق الأهلي الأول لكرة القدم ضيفه السالمية الكويتي بهدفين دون رد، وذلك في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف منافسات الموسم الجاري في بلدَيْهما.
افتتح الحسن نداو التسجيل للأهلي عند الدقيقة الـ(19)، وأضاف حسين المقهوي الهدف الثاني في الدقيقة الـ(61) من زمن المباراة التي احتضنها ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة.
ويتطلع الأهلي لتحقيق فوزه الأول بعد استئناف منافسات الدوري السعودي للمحترفين حينما يواجه الاتفاق السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفين.الأهلي
09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443 09:25 PMالأهلي يكسب اختبار السالمية الكويتي قبل مواجهة الاتفاق
كسب فريق الأهلي الأول لكرة القدم ضيفه السالمية الكويتي بهدفين دون رد، وذلك في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف منافسات الموسم الجاري في بلدَيْهما.
افتتح الحسن نداو التسجيل للأهلي عند الدقيقة الـ(19)، وأضاف حسين المقهوي الهدف الثاني في الدقيقة الـ(61) من زمن المباراة التي احتضنها ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة.
ويتطلع الأهلي لتحقيق فوزه الأول بعد استئناف منافسات الدوري السعودي للمحترفين حينما يواجه الاتفاق السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفين.
، الأهلي يكسب اختبار السالمية الكويتي قبل مواجهة الاتفاق ،
المصدر : الخليج 365
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