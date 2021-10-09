شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة أكثر من 200 ألف م³ من مخلفات البناء في تبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها أعمال معالجة التشوه البصري في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، حيث رفعت الفرق المتخصصة منذ انطلاق أعمال مبادرة وحملة "معالجة مظاهر التشوّه البصري" وحتى اليوم أكثر من ( 215996 ) مترا مكعبا من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من الأراضي الفضاء ، كما تم سحب ( 1368 ) مركبة تالفة ومهملة في مواقع متفرقة، إلى جانب معالجة ( 16340 ) مترا مربعا من الكتابات المشوهة للمظهر العام .

وتضمنت أعمال تحسين المشهد البصري معالجة ( 6053 ) حاوية نظافة في مختلف مدن المنطقة، وإصلاح 14413 مترا مربعا من الأرصفة المتهالكة ، وصيانة ( 6494 ) عمود إنارة ، إضافة إلى دهان أكثر من ( 62300 ) متر طولي من البلدورات والأرصفة والخطوط الأرضية.