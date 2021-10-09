، الأمين العام لمجلس التعاون يدين الهجوم العدائي على مطار الملك عبدالله بجازان ،

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دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، استخدام ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيَّرة مفخخة في محاولة الهجوم العدائي على مطار الملك عبدالله بجازان بالمملكة العربية السعودية اليوم، الذي نتج منه وقوع عدد من الإصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار بشكل ممنهج ومتعمد، مستهدفة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية، وذلك في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية.
وأكد الأمين العام أن استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في ممارساتها غير الأخلاقية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وكذلك في استهداف مطار مدني، يرقى إلى جريمة حرب بتعمُّد استهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية حماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وجدَّد تضامُن دول المجلس مع السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مؤكدًا ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات وموقفًا فوريًّا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن السعودية.
ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة
09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443 08:50 PM
أكد ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات وموقف فوري وحاسمالأمين العام لمجلس التعاون يدين الهجوم العدائي على مطار الملك عبدالله بجازان
دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، استخدام ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيَّرة مفخخة في محاولة الهجوم العدائي على مطار الملك عبدالله بجازان بالمملكة العربية السعودية اليوم، الذي نتج منه وقوع عدد من الإصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار بشكل ممنهج ومتعمد، مستهدفة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية، وذلك في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية.
وأكد الأمين العام أن استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في ممارساتها غير الأخلاقية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وكذلك في استهداف مطار مدني، يرقى إلى جريمة حرب بتعمُّد استهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية حماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وجدَّد تضامُن دول المجلس مع السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مؤكدًا ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات وموقفًا فوريًّا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن السعودية.
، الأمين العام لمجلس التعاون يدين الهجوم العدائي على مطار الملك عبدالله بجازان ،
المصدر : الخليج 365
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