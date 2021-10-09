- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
خسر فريق الوحدة السعودي لكرة اليد من نظيره الزمالك المصري بنتيجة (22 - 42) في المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم لتحديد المراكز من الخامس إلى العاشر في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 2021.
وانتهى الشوط الأول بنتيجة (19 - 10) لصالح فريق الزمالك، قبل أن يوسع الفارق خلال أحداث الشوط الثاني لينتهي بنتيجة (22 - 42).
وحصد الزمالك بهذه النتيجة المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 2021 التي تستضيفها المملكة.
بعد انتصاره على الوحدة .. الزمالك المصري يحل في المركز الخامسصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-09
خسر فريق الوحدة السعودي لكرة اليد من نظيره الزمالك المصري بنتيجة (22 - 42) في المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم لتحديد المراكز من الخامس إلى العاشر في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 2021.
وانتهى الشوط الأول بنتيجة (19 - 10) لصالح فريق الزمالك، قبل أن يوسع الفارق خلال أحداث الشوط الثاني لينتهي بنتيجة (22 - 42).
وحصد الزمالك بهذه النتيجة المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 2021 التي تستضيفها المملكة.
09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443
07:32 PM
في بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 "سوبر جلوب السعودية"
خسر فريق الوحدة السعودي لكرة اليد من نظيره الزمالك المصري بنتيجة (22 - 42) في المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم لتحديد المراكز من الخامس إلى العاشر في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 2021.
وانتهى الشوط الأول بنتيجة (19 - 10) لصالح فريق الزمالك، قبل أن يوسع الفارق خلال أحداث الشوط الثاني لينتهي بنتيجة (22 - 42).
وحصد الزمالك بهذه النتيجة المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 2021 التي تستضيفها المملكة.
، بعد انتصاره على الوحدة .. الزمالك المصري يحل في المركز الخامس ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتصاره على الوحدة .. الزمالك المصري يحل في المركز الخامس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.