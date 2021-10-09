القبض على مواطن بالقصيم ظهر في مقطع متداول بحوزته مبالغ مجهولة المصدر

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة القصيم، السبت، القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو متداول، بحوزته مبالغ مالية مجهولة المصدر.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه حيازة شخص مبالغ مالية مجهولة المصدر داخل مركبته، والتباهي بذلك ونشره وتوثيقه، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، مواطن في العقد الرابع من العمر.

وأكد متحدث شرطة القصيم إيقافه واتخاذ بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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