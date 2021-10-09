اخبار السعوديه

القبض على مواطن بالقصيم ظهر في مقطع متداول بحوزته مبالغ مجهولة المصدر

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة القصيم، السبت، القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو متداول، بحوزته مبالغ مالية مجهولة المصدر.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه حيازة شخص مبالغ مالية مجهولة المصدر داخل مركبته، والتباهي بذلك ونشره وتوثيقه، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، مواطن في العقد الرابع من العمر.

وأكد متحدث شرطة القصيم إيقافه واتخاذ بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

اقرأ أيضًا:

النيابة العامة تستدعي امرأة للتحقيق معها بعد تلفظها بعبارات خادشة للحياء في مقطع متداول

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا