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«الأرصاد» تتخذ إجراءً بعد «إعصار جازان» وتكرار الظاهرة على سواحل المملكة

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الرياض - محمد عبدالله - وجه الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد بإجراء دراسة مناخية حول تكرار الظاهرة الجوية «الشاهقة المائية».

وقال المركر -عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر- إن التوجيه جاء بسبب تكرار الظاهرة على سواحل مناطق المملكة في البحر الأحمر.

من جانبه أوضح محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل طبيعة الشواهق المائية ومخاطرها.

وقال العقيل، إن الشواهق المائية في جازان تم رصدها وأتت نتيجة تكون سحب بركانية رعدية بشكل كثيف واختلاف في قيم الضغط الجوي مع اختلاف درجات الحرارة وتكون خطورتها في البحر والمناطق المحيطة بها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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