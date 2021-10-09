المدلج يكشف سبب تأخر صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على نيوكاسل

الرياض - محمد عبدالله - قال رئيس لجنة التسويق بالاتحاد الآسيوي سابقاً الدكتور حافظ المدلج، إن تأخر صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على نيوكاسل، يعود إلى تعقيد التفاصيل وبحث البريطانيين في «تفاصيل التفاصيل».

وأضاف المدلج، بمداخلة لقناة «إم بي سي»، أن التدقيقات والأوراق والمتطلبات استغرق وقتا، لكن أي عملية اسحواذ كانت تمر بذات الأسلوب، مشيرًا إلى أن دخول المملكة في الصفقة، حظي باهتمام إعلامي ومزيد من الأضواء.

وتابع، أن المملكة تعد محط اهتمام للإعلام وصوتها مسموع.

ونجحت مجموعة استثمارية يقودها صندوق الاستثمارات العامة، وتضم أيضًا «بي سي بي كابيتال بارتنرز» و «وآر بي سبورتس آند ميديا»، في الاستحواذ على نسبة 100٪ على مكونات النادي الإنجليزي» من شركة «سانت جيمس هولدينج ليمتد»، واكتملت الصفقة رسميًا بالحصول على جميع الموافقات اللازمة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في 7 أكتوبر 2021.

وأكد مالك نيوكاسل يونايتد السابق، أنه رفض عرضًا ماديًا يتجاوز العرض السعودي من أجل تحقيق أكبر مصلحة لصالح النادي، معتبرًا أن المال لم يكن الهدف الرئيس من وراء الصفقة، وإنما هناك أشياء أخرى كثيرة رجحت كفة الملاك الجدد.

وأطلقت جماهير نيوكاسل العنان لفرحة عارمة في محيط ملعب سانت جيمس بارك، ببداية حقبة جديدة تحت إمرة المملكة يرتفع فيها سقف الطموحات إلى عنان العودة إلى ساحة الألقاب، وطي صفحة مخيبة وبائسة رفقة المالك السابق مايك آشلي، امتدت لـ14 عامًا من التراجع والانكسار.

ويحتل نيوكاسل المركز التاسع عشر قبل الأخير على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 3 نقاط فقط، بعد مرور 7 جولات من عمر الموسم، حيث فشل رجال المدرب المخضرم ستيف بروس عن تذوق طعم الفوز، مكتفيًا بثلاثة تعادلات و4 هزائم.

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