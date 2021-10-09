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«الأحوال المدنية» توضح تفاصيل خدمة تعديل الاسم باللغة الإنجليزية

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الرياض - محمد عبدالله - قالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية إنه تم إتاحة خدمة تعديل الاسم باللغة الإنجليزية إلكترونياً عبر منصة أبشر أفراد.

وأوضحت الأحوال المدنية أن خدمة طلب تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية، هي خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من طلب تعديل الاسم باللغة الإنجليزية في سجله المدني عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر أفراد".

ويتم الاستفادة من الخدمة من خلال تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر أفراد ثم تقديم طلب إلكتروني عبر مركز الرسائل والطلبات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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