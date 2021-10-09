بالفيديو.. أخصائية: خطوات بسيطة للفصل في الحالة النفسية بين العمل والمنزل

الرياض - محمد عبدالله - أكدت الأخصائية النفسية الإكلينيكية فهدة باوزير على أهمية الصحة النفسية وتأثيرها على الإنتاجية سواء في العمل أو في المنزل.

وقالت باوزير، لبرنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية: "من المهم جدا تحقيق التوازن بين العاطفة والسلوك، في متطلبات الحياة بصفة عامة، أي يكون لديه مرونة أكثر حتى تتحقق السعادة والنجاح في العمل أو حتى في المنزل".

وأكدت الأخصائية النفسية فهدة باوزير على أهمية الفصل في الحالة النفسية بين العمل والمنزل، مشددة على ضرورة التغلب على صعوبتها بعدة خطوات بسيطة.

وأضافت باوزير :عندما أذهب للعمل يجب أن أترك مشاكلي خلف ظهري، ويكون الوقت للعمل ونفصل بين مشاكل الخارج ذهنيا".

وتابعت "وكذلك بعد العودة للمنزل، نفصل مشاكل العمل عن المنزل، حتى نرتاح ذهنيا ولا تتأثر الإنتاجية أو الحالة النفسية للشخص".

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