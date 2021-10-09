بالفيديو.. من صانع كسوة الكعبة المشرفة؟ تقرير يجيب

الرياض - محمد عبدالله - وضع عبدالرحيم أمين بخاري خطوط كتابات باب الكعبة وكسوتها بخط الثلث، وهو أقدم شخص اشترك في صنع كسوة الكعبة المشرفة منذ عهد الملك المؤسس.

مارس هواية الخط والرسم منذ صغره، عين رئيسا فنيا للعمال الفنيين بدار الكسوة والصناعة في أجياد عام 1350هـ.

نفذ خطوط وزخارف الأعلام السعودية، وعين وكيلا لمصنع كسوة الكعبة المشرفة في أم الجود عام 1382هـ.

ونفذ عبدالرحيم أمين بخاري خطوط وزخارف باب الكعبة الذي صنع بأمر الملك خالد آل سعود عام 1399هـ.

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