شكاوى من عدم توفر أدوية الضغط بالصيدليات.. و«الغذاء والدواء» تتفاعل

الرياض - محمد عبدالله - تفاعلت الهيئة العامة للغذاء والدواء مع بلاغات وردتها بشأن «عدم توافر أدوية الضغط في الصيدليات».

وقالت الهيئة، عبر تويتر – إنه في حال عدم توفر أي دواء، يقوم مركز توفر وتتبع الدواء باستقبال بلاغات عدم التوفر عبر الرابط التالي اضغط هنا:

وتتضمن آلية الإبلاغ، الدخول على الرابط وتسجيل: «اسم المستفيد، البريد الإلكتروني، المنطقة، المدينة، رقم الهوية، الجوال»، مع تسجيل بيانات الدواء وتشمل: «الاسم التجاري، الاسم العلمي، التركيز، الشكل، الشركة المصنعة، الوكيل».

جاء ذلك ردا من الهيئة على 3 بلاغات وردتها بشأن عدم توفر أدوية ضغط الدم أو البدائل في الصيدليات، على الرغم من خطورة مرض الضغط.

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