من تاجر سلاح إلى أحد أبرز رجال الملك عبدالعزيز.. هذه قصة رشيد بن ليلى

الرياض - محمد عبدالله - من تاجر سلاح إلى أحد أبرز رجال الملك عبدالعزيز، كلمات لخصت قصة رشيد بن ليلى، والتي تحول فيها مصيره 100 درجة.

وسلطت قناة «السعودية» الصوء على حياة رشيد بن ليلى الذي ولد عام 1877 ميلادية وتوفي سنة 1934 ميلادية، بمدينة حائل، حفظ القرآن الكريم في طفولته، وبعد بلوغه امتهن تجارة السلاح.

ومن المناصب التي تولاها:

- عضو مجل الشورى

- قنصلا للمملكة في بغداد

- ممثلا للملك في سوريا

ومن أبرز أعماله:

سهل لقاء لجنة الدفاع السورية عن فلسطين مع الملك.

ساعد الفلسطينيين في التعبير عن حقوقهم ضد الاحتلال الصهيوني

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