بالفيديو.. مسؤول في لجنة الموارد البشرية يكشف عن تخصصين غير مطلوبين بسوق العمل

الرياض - محمد عبدالله - قال نائب رئيس لجنة الموارد البشرية عبدالعزيز العواد، إن تخصصي التاريخ والجغرافيا ليسا مطلوبين في سوق العمل.

وأضاف بمداخلة لقناة الإخبارية، أن برنامج تنمية القدرات البشرية سيكون له أثر كبير يساعد على تطوير مهارات الثروة البشرية السعودية، وفق مبدأ التعليم مدى الحياة لذلك سيتاح لكل من يرى تخصصات أفضل الاستفادة من الشهادات المهنية والدورات التدريبية.

وكان الدكتور إياد الأحمدي -المشرف على مركز التوجيه والتأهيل المهني بجامعة جدة- أكد أنه توجد العديد من الصعوبات والتحديات التي تواجه الشباب حديث التخرج أو الشاب الباحث عن العمل ومنها مجال العمل الذي يتناسب مع تخصصه، بالإضافة إلى ساعات العمل الطويلة.

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