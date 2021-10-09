الصحة تتفاعل مع شكوى بشأن عدم تغير الحالة في «صحتي» رغم تلقي لقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - تفاعلت وزارة الصحة، اليوم السبت، مع بلاغ بخصوص عدم تسجيل الحصول على لقاحي كورونا.

وقالت الوزارة بردها على مقدم البلاغ: «نعتذر لذلك ونؤكّد لكم أن ملاحظاتكم محل اهتمامنا وعنايتنا، ونحرص دائماً في مركز 937 لتقديم الخدمة الكاملة ونتطلّع لرضاكم عنها، فضلاً التواصل عبر الرسائل الخاصة وتزويدنا بكافة المعلومات لخدمتكم.

جاء ذلك ردًّا على بلاغ تلقته وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي «الصحة 937» بموقع تويتر قال فيه أحد المستفيدين: إن شقيقتي أخذت لقاح كورونا كاملًا، فيما ظهرت الحالة بتطبيق صحتي أنه لم يتم الحصول على الجرعة الثانية وأتردد على مقر التطعيم منذ 3 أشهر وتواصلت مع الصحة فوعدوا بالتحديث خلال 24 ساعة.

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