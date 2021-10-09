بدء تطبيق التحديثات الجديدة على الحالة الصحية في توكلنا خلال «ساعات».. ما تأثيرها؟

الرياض - محمد عبدالله - يبدأ خلال الساعات القليلة القادمة تطبيق التحديثات الجديدة على تطبيق «توكلنا»، والتي ستكون فيها حالة «محصّن» لمن أكمل جرعتين من لقاحات كورونا فقط.

وأشارت وزارة الصحة، في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى أن حالة محصن في توكلنا ستكون لمن «حصل على جرعتين من لقاحات فايزر أو أسترازينيكا أو موديرنا، لتبدأ الحالة من تاريخ أخذ الجرعة الثانية».

كما تشمل حالة محصن من حصل على جرعة واحدة من لقاح جانسن، لتبدأ الحالة من اليوم الـ14 من تاريخ الجرعة، فيما تشمل -كذلك- من حصل على جرعتين من لقاحات معتمدة من منظمة الصحة العالمية (حاليًا ساينوفارم وسينوفاك) وجرعة إضافية من أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة (فايزر أو أسترازينيكا أو موديرنا) لتبدأ الحالة من تاريخ أخذ الجرعة الإضافية من أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة.

ولا تشمل حالة محصن، من حصل على جرعة واحدة وتعافی قبل أو بعد تاريخ الجرعة، أو حصل على جرعة واحدة من لقاحات فايزر أو أسترازينيكا أو مودرينا

أما من تلقى جرعة أولى، فستكون في تطبيق توكلنا لمن حصل على جرعة واحدة من لقاحات فايزر أو أسترازينيكا أو موديرنا، وتبدأ الحالة من اليوم الـ14 من تاريخ الجرعة.

كما تشمل من حصل على جرعتين من لقاحات معتمدة من منظمة الصحة العالمية (حاليا ساينوفارم وساينوفاك) وتبدأ الحالة من تاريخ أخذ الجرعة الثانية.

أما في حالة لم يأخذ الجرعة الثانية بعد 90 يومًا، تتحول بعدها إلى «لم تثبت إصابته» وفي حال أخذ الجرعة الثانية يتحول إلى محصن.

من جانبها، أعلنت وزارة التجارة، السبت، أنه اعتباراً من غدٍ الأحد، سيكون التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة وفقًا للحالة في تطبيق توكلنا، شرطًا لدخول المولات والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي وكافة المنشآت التجارية للعاملين والمتسوقين.

وأكد المتحـدث الرسمي باسـم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه يستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح، وفق مايظهر في تطبيق «توكلنا».

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