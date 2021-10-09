تعرف على طريقة إسناد التذاكر في توكلنا للآخرين

النيابة تستدعي امرأة لتلفظها بعبارات خادشة في فيديو متداول أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناء على ما تم رصده ورفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن ظهور امرأة تتلفظ بعبارات خادشة للحياء... الرياض : سعود الخزيم الرياض : سعود الخزيم 03 ربيع الأول 1443 هـ 03 ربيع الأول 1443 هـ

مكة : ضبط مواطن يسرق الهواتف بالاحتيال أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب قضايا جنائية... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 03 ربيع الأول 1443 هـ 03 ربيع الأول 1443 هـ

تصاريح العمرة والصلاة في الحرمين للمحصنين بجرعتين فقط تعلن وزارة الحج والعمرة أنه انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على صحة المعتمرين والمصلين والزوَّار في المسجد الحرام... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 03 ربيع الأول 1443 هـ 03 ربيع الأول 1443 هـ

مجهول يحرق مركبة ويلوذ بالفرار في صبيا لم يدر بخلد مواطن أن يشاهد سيارته وقد التهمتها النيران، بعد عودته من أداء صلاة الظهر أمس في محافظة صبيا، حسب ما أكده متداولون... جازان: عبدالله سهل جازان: عبدالله سهل 03 ربيع الأول 1443 هـ 03 ربيع الأول 1443 هـ

" /> " /> آثار خلفتها الأمطار على جازان شهدت منطقة جازان هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بصواعق رعدية، أدت إلى جريان السيول والأودية، وتدني مستوى الرؤية وارتفاع منسوب... جازان: عبدالله سهل جازان: عبدالله سهل 02 ربيع الأول 1443 هـ 02 ربيع الأول 1443 هـ

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