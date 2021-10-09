تعرف على طريقة إسناد التذاكر في توكلنا للآخرين

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النيابة تستدعي امرأة لتلفظها بعبارات خادشة في فيديو متداول
أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناء على ما تم رصده ورفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن ظهور امرأة تتلفظ بعبارات خادشة للحياء...
مكة : ضبط مواطن يسرق الهواتف بالاحتيال
أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب قضايا جنائية...
تصاريح العمرة والصلاة في الحرمين للمحصنين بجرعتين فقط
تعلن وزارة الحج والعمرة أنه انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على صحة المعتمرين والمصلين والزوَّار في المسجد الحرام...
مجهول يحرق مركبة ويلوذ بالفرار في صبيا
لم يدر بخلد مواطن أن يشاهد سيارته وقد التهمتها النيران، بعد عودته من أداء صلاة الظهر أمس في محافظة صبيا، حسب ما أكده متداولون...
آثار خلفتها الأمطار على جازان
شهدت منطقة جازان هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بصواعق رعدية، أدت إلى جريان السيول والأودية، وتدني مستوى الرؤية وارتفاع منسوب...
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