أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب قضايا جنائية احتيالية تمثلت في شراء هواتف أشخاص عرضوها للبيع في مواقع إلكترونية، وإيهامهم برسائل احتيالية أنه أودع المبلغ في حساب صاحب الهاتف عند إيصالها له في موقع وجوده وقت التسلّم، حيث استولى بهذا النمط الإجرامي على مبلغ (35,000) ريال من ضحاياه، وجرى إيقافه واتّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى فرع النيابة العامة.



كانت هذه تفاصيل خبر مكة : ضبط مواطن يسرق الهواتف بالاحتيال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.