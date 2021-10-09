شكرا لقرائتكم خبر عن عداؤو القطيف.. فريق تطوعي رياضي يستقطب الأفراد لممارسة الرياضة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستقطب فريق عداؤو القطيف الجمهور في كل يوم للتشجيع على ممارسة الرياضة لصحة الجسم، ويشارك الفريق في الفعاليات الاجتماعية ويتطوع في إنجاحها منذ تأسيسه في عام 2017 م .

وبين مؤسس وقائد الفريق عبدالله البحراني، أن هذا الفريق مجتمعي تطوعي رياضي، يستقطب الأفراد لممارسة الرياضة النافعة للجسم، وقد بلغ عدد المشتركين فيه حوالي 250 فردا، مشيرًا إلى أن الأعضاء النشطين يبلغ عددهم 70 فردا.

وأشار البحراني أن الفريق يقوم بالجري كل يوم، ويوم الخميس يكون يوما مجتمعيا لتعويد أعضائه على الطريقة الصحيحة للرياضة، ويبلغ عمر أكبر مشارك بالفريق 65 سنة، وأصغر مشارك عمره 6 سنوات.

وقال مدرب اللياقة والتسخين حسين الغزوي : " نبدأ يومنا بالإحماء، ثم الجري، ونقطع ما بين 5، و 10، و15 كيلو يوميا، ثم تأتي عملية الإطالات للعضلات لإعادة العضلة".

وأكد الغزوي أن الجري مهم وضروري لتقوية القلب، وشدد على أهمية الجري أو المشي كل يوم لمدة 30 دقيقة .