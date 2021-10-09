شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطن بحوزته أموال مجهولة المصدر في القصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه حيازة شخص مبالغ مالية مجهولة المصدر داخل مركبته، والتباهي بذلك ونشره وتوثيقه، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.