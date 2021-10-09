شكرا لقرائتكم خبر عن زوار «الرياض للكتاب» : إعفاء دور النشر من قيمة إيجار الأجنحة يمثل دعما لقطاعات الأدب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد عدد من زوار معرض الرياض الدولي للكتاب أن قرار إعفاء الدور المشاركة في المعرض من الرسوم يأتي دعماً لقطاعات الأدب والنشر والترجمة، وتخفيفاً لآثار جائحة كورونا على صناعة النشر، مؤكدين ان هذا التوجيه جاء عقب حزمة من التسهيلات غير المسبوقة التي قدمتها الهيئة لدور النشر المشاركة هذا العام.

وشهد اليوم ما قبل الأخير من المعرض توافد أعداد كبيرة من الزوار منذ ساعات الصباح حيث شهدت الطرقات المؤدية للمعرض زحام شديد وتواجد لعدد كبير من الجهات المسؤولة لتنظيم حركة السير لتسهيل دخول وخروج الزوار .

وشهد هذا العام مشاركة أوساط النشر الصينية بأكثر من 500 عنوان كما تأتي مشاركة مؤسسات النشر الصينية عبر دار إنتركونتنتال للنشر، حيث تم اختيار دفعة من روائع الكتب، بما في ذلك الطبعات الإنجليزية والعربية من الكتب التي تقدم إلى المجتمع الدولي أفكارا واستراتيجيات الصين في حكم البلاد، بالإضافة إلى ذلك أحدث كتب منشورة في السنة الجارية والتي تفسر الحلم والطرق والنماذج والتجارب الصينية المعاصرة.

وقد تم تخطيط وإعداد منطقة المعرض للكتب الصينية بصورة جاذبة لنشر الثقافة الصينية التقليدية وتجسيد تطور صناعة النشر المعاصرة في الصين، ونتائج العمل الجاد للشعب الصيني المعاصر لتحقيق الحلم الصيني ونهضة الأمة الصينية.

وتشمل المشاركة إصدارات بلغات أجنبية من الأدب الصيني والعلوم الاجتماعية والثقافة التقليدية والأطفال وتعلم اللغة الصينية، بما في ذلك "مشروع تبادل الترجمة والنشر للكلاسيكيات الصينية والعربية"، و"مشروع تبادل الترجمة والنشر بين الصين والسعودية للكلاسيكيات والأعمال الحديثة والمعاصرة" وغيره من الكتب المترجمة والمنشورة بين الصين والدول العربية.

يذكر أن معرض الرياض الدولي للكتاب بنسخته الجديدة الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، شاركت فيه أكثر من 1000 دار نشر من 30 دولة حول العالم.