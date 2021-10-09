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أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مسجدًا في ولاية قندوز بشمال شرقي أفغانستان وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وجددت وزارة الخارجية القطرية - في بيان اليوم - موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب، كما شددت على رفض دولة قطر التام استهداف دور العبادة وترويع الآمنين.
وعبّرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.
قطر تدين بشدة تفجيرًا استهدف مسجداً في أفغانستانوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-10-09
أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مسجدًا في ولاية قندوز بشمال شرقي أفغانستان وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وجددت وزارة الخارجية القطرية - في بيان اليوم - موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب، كما شددت على رفض دولة قطر التام استهداف دور العبادة وترويع الآمنين.
وعبّرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.
09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443
04:26 PM
09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443
06:42 PM
جددت موقفها الثابت من رفض العنف والإرهاب
أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مسجدًا في ولاية قندوز بشمال شرقي أفغانستان وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وجددت وزارة الخارجية القطرية - في بيان اليوم - موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب، كما شددت على رفض دولة قطر التام استهداف دور العبادة وترويع الآمنين.
وعبّرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.
، قطر تدين بشدة تفجيرًا استهدف مسجداً في أفغانستان ،
المصدر : الخليج 365
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