، "السيالي" بطلًا لسباق كأس اللجنة الأولمبية السعودية للقدرة والتحمل ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
محمد بن مسعود - الدمام - تُوّج الرئيس التنفيذي المكلف للجنة الأولمبية العربية السعودية عبدالعزيز العنزي، الفارس بندر السيالي، بطلًا لسباق كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للقدرة والتحمل الذي أقيم، اليوم السبت، في مزرعة الخالدية غرب الرياض لمسافة ١٠٠كم (نجمة واحدة)، مقسمة على أربع مراحل، ٣٥ كم للمرحلة الأولى، و٢٥ كم للمرحلة الثانية، و٢٠ كم للمرحلة الثالثة والرابعة.
وجاء فوز "السيالي" برفقة جواده "جير أشير"، بعد أن أنهى السباق بسرعة 24.75كم/ ساعة، وحل في المركز الثاني الفارس إبراهيم القرشي على الجواد "صدام" وبسرعة 23.97كم/ ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس عدي القرشي على الجواد "السكب"، وبسرعة 23.24كم /ساعة.
وشهد السباق منافسة قوية منذ وقت انطلاقته في الساعة الخامسة والنصف صباحًا وحتى الأمتار الأخيرة من السباق.
"السيالي" بطلًا لسباق كأس اللجنة الأولمبية السعودية للقدرة والتحملصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-09
تُوّج الرئيس التنفيذي المكلف للجنة الأولمبية العربية السعودية عبدالعزيز العنزي، الفارس بندر السيالي، بطلًا لسباق كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للقدرة والتحمل الذي أقيم، اليوم السبت، في مزرعة الخالدية غرب الرياض لمسافة ١٠٠كم (نجمة واحدة)، مقسمة على أربع مراحل، ٣٥ كم للمرحلة الأولى، و٢٥ كم للمرحلة الثانية، و٢٠ كم للمرحلة الثالثة والرابعة.
وجاء فوز "السيالي" برفقة جواده "جير أشير"، بعد أن أنهى السباق بسرعة 24.75كم/ ساعة، وحل في المركز الثاني الفارس إبراهيم القرشي على الجواد "صدام" وبسرعة 23.97كم/ ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس عدي القرشي على الجواد "السكب"، وبسرعة 23.24كم /ساعة.
وشهد السباق منافسة قوية منذ وقت انطلاقته في الساعة الخامسة والنصف صباحًا وحتى الأمتار الأخيرة من السباق.
09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443
05:04 PM
تُوّج الرئيس التنفيذي المكلف للجنة الأولمبية العربية السعودية عبدالعزيز العنزي، الفارس بندر السيالي، بطلًا لسباق كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للقدرة والتحمل الذي أقيم، اليوم السبت، في مزرعة الخالدية غرب الرياض لمسافة ١٠٠كم (نجمة واحدة)، مقسمة على أربع مراحل، ٣٥ كم للمرحلة الأولى، و٢٥ كم للمرحلة الثانية، و٢٠ كم للمرحلة الثالثة والرابعة.
وجاء فوز "السيالي" برفقة جواده "جير أشير"، بعد أن أنهى السباق بسرعة 24.75كم/ ساعة، وحل في المركز الثاني الفارس إبراهيم القرشي على الجواد "صدام" وبسرعة 23.97كم/ ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس عدي القرشي على الجواد "السكب"، وبسرعة 23.24كم /ساعة.
وشهد السباق منافسة قوية منذ وقت انطلاقته في الساعة الخامسة والنصف صباحًا وحتى الأمتار الأخيرة من السباق.
، "السيالي" بطلًا لسباق كأس اللجنة الأولمبية السعودية للقدرة والتحمل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر "السيالي" بطلًا لسباق كأس اللجنة الأولمبية السعودية للقدرة والتحمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.