، الحكومة اليمنية: هجمات الحوثيين على الأعيان المدنية بالمملكة "جريمة حرب" ،

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أدانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية اليائسة تهديد أمن المملكة العربية السعودية عبر استهداف مطار أبها الدولي واستهداف مدينة خميس مشيط بطائرتين مسيرتين مفخختين وصاروخاً بالستياً، واستهداف مطار الملك عبدالله بمدينة جازان بطائرة مسيرة مفخخة اعترضتها قوات التحالف العربي.
وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان: مواصلة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران اعتداءاتها العدوانية على المناطق والأعيان المدنية والممتلكات العامة يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني واستخفافاً بالمجتمع الدولي.
وأكد البيان أن مثل هذه الأعمال العدوانية تعد بمثابة جريمة حرب تستدعي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة واستقرارها وسلامة أراضيها، ويتطلب موقفاً واضحاً ورادعاً من المجتمع الدولي لوقف هذه الأعمال العدوانية المتعمدة والممنهجة ومحاسبة مرتكبيها.
وجددت وزارة الخارجية موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم للمملكة وتضامنها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443 06:02 PM
دعت إلى موقف واضح ورادع من المجتمع الدولي لوقف هذه الأعمال العدوانيةالحكومة اليمنية: هجمات الحوثيين على الأعيان المدنية بالمملكة "جريمة حرب"
أدانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية اليائسة تهديد أمن المملكة العربية السعودية عبر استهداف مطار أبها الدولي واستهداف مدينة خميس مشيط بطائرتين مسيرتين مفخختين وصاروخاً بالستياً، واستهداف مطار الملك عبدالله بمدينة جازان بطائرة مسيرة مفخخة اعترضتها قوات التحالف العربي.
وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان: مواصلة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران اعتداءاتها العدوانية على المناطق والأعيان المدنية والممتلكات العامة يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني واستخفافاً بالمجتمع الدولي.
وأكد البيان أن مثل هذه الأعمال العدوانية تعد بمثابة جريمة حرب تستدعي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة واستقرارها وسلامة أراضيها، ويتطلب موقفاً واضحاً ورادعاً من المجتمع الدولي لوقف هذه الأعمال العدوانية المتعمدة والممنهجة ومحاسبة مرتكبيها.
وجددت وزارة الخارجية موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم للمملكة وتضامنها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
، الحكومة اليمنية: هجمات الحوثيين على الأعيان المدنية بالمملكة "جريمة حرب" ،
المصدر : الخليج 365
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