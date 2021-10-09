شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : الجرعة الثانية هي السبيل الوحيد لمواجهة التحورات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تسجيل 35 إصابة جديدة بكورونا و51 حالة تعافٍ

شدّدت الصحة على أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا والاستعجال بها كونها السبيل الوحيد بإذن الله لمواجهة المتحورات ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى.

وفي السياق نفسه أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (35) حالة مؤكدة وتعافي(51) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (141) حالة .

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (547532) حالة، وعدد حالات التعافي بلغ (536585) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (4)حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8743) حالة -رحمهم الله-.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).