- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نفذت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات الأمنية في محافظة جدة جولات تفتيشية على أسواق الاتصالات لرصد وضبط المخالفات والتحقق من التزامها بنظام الاتصالات.
وضبطت خلال الجولات مجموعة من أجهزة مقويات الشبكة غير النظامية لدى بعض الباعة، التي من شأنها التأثير سلباً على مستوى الخدمة المقدمة للمستخدمين المجاورين، وينتج عنها تداخلات راديوية تنعكس سلبيًا على خدمات الاتصالات المتنقلة.
وأعلنت الهيئة في وقت سابق أن غرامات توريد وبيع أجهزة الاتصالات المخالفة في المملكة تصل إلى 25 مليون ريال حسب نظام الاتصالات.
09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443 05:42 PM
ينتج عنها تداخلات راديوية تنعكس سلبيًا على الخدماتهيئة الاتصالات تضبط عدداً من الأجهزة المخالفة في جدة
نفذت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات الأمنية في محافظة جدة جولات تفتيشية على أسواق الاتصالات لرصد وضبط المخالفات والتحقق من التزامها بنظام الاتصالات.
وضبطت خلال الجولات مجموعة من أجهزة مقويات الشبكة غير النظامية لدى بعض الباعة، التي من شأنها التأثير سلباً على مستوى الخدمة المقدمة للمستخدمين المجاورين، وينتج عنها تداخلات راديوية تنعكس سلبيًا على خدمات الاتصالات المتنقلة.
وأعلنت الهيئة في وقت سابق أن غرامات توريد وبيع أجهزة الاتصالات المخالفة في المملكة تصل إلى 25 مليون ريال حسب نظام الاتصالات.
، هيئة الاتصالات تضبط عدداً من الأجهزة المخالفة في جدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الاتصالات تضبط عدداً من الأجهزة المخالفة في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.