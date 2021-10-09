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شرطة مكة تطيح بمواطن ارتكب قضايا جنائية احتيالية

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محمد بن مسعود - الدمام - شراء هواتف أشخاص عرضوها للبيع الكترونياً واوهمهم بايداع المبلغ بحساباتهم

أفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب قضايا جنائية احتيالية تمثلت في شراء هواتف أشخاص عرضوها للبيع في مواقع إلكترونية، وإيهامهم برسائل احتيالية أنه أودع المبلغ في حساب صاحب الهاتف عند إيصالها له في موقع وجوده وقت التسلّم، حيث استولى بهذا النمط الإجرامي على مبلغ (35,000) ريال من ضحاياه.
وقال المتحدث: تم توقيفه واتّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى فرع النيابة العامة.

09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443 05:40 PM

شراء هواتف أشخاص عرضوها للبيع الكترونياً واوهمهم بايداع المبلغ بحساباتهم

شرطة مكة تطيح بمواطن ارتكب قضايا جنائية احتيالية
وكالة الأنباء السعودية (واس)

أفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب قضايا جنائية احتيالية تمثلت في شراء هواتف أشخاص عرضوها للبيع في مواقع إلكترونية، وإيهامهم برسائل احتيالية أنه أودع المبلغ في حساب صاحب الهاتف عند إيصالها له في موقع وجوده وقت التسلّم، حيث استولى بهذا النمط الإجرامي على مبلغ (35,000) ريال من ضحاياه.
وقال المتحدث: تم توقيفه واتّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى فرع النيابة العامة.

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، شرطة مكة تطيح بمواطن ارتكب قضايا جنائية احتيالية ،
المصدر : الخليج 365

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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