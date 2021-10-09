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أدان الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بشدة الهجوم الإرهابي بطائرتين مسيّرتين مفخختين على مطار الملك عبدالله بجازان، الذي نفذته المليشيات الحوثية الإرهابية، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين من المسافرين والعاملين في المطار.
وقال: "في بيانٍ - صادر عن الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة - إن استمرار تهديد سلامة المدنيين والمسافرين والمرافق المدنية تصعيداً خطيراً يرقى إلى جريمة حرب".
وجدد باسم مفتي الأمة الإسلامية وعلمائها، من أعضاء مجامع الرابطة ومجالسها وهيئاتها العالمية التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية في وجه هذه الهجمات الإرهابية، ودعم المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443 05:07 PM
"العيسى": تهديد سلامة المدنيين والمسافرين تصعيد خطير يرقى إلى جريمة حرب"الرابطة" تدين بشدة الهجوم الإرهابي بطائرتين مسيّرتين مفخختين على مطار بجازان
أدان الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بشدة الهجوم الإرهابي بطائرتين مسيّرتين مفخختين على مطار الملك عبدالله بجازان، الذي نفذته المليشيات الحوثية الإرهابية، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين من المسافرين والعاملين في المطار.
وقال: "في بيانٍ - صادر عن الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة - إن استمرار تهديد سلامة المدنيين والمسافرين والمرافق المدنية تصعيداً خطيراً يرقى إلى جريمة حرب".
وجدد باسم مفتي الأمة الإسلامية وعلمائها، من أعضاء مجامع الرابطة ومجالسها وهيئاتها العالمية التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية في وجه هذه الهجمات الإرهابية، ودعم المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
، "الرابطة" تدين بشدة الهجوم الإرهابي بطائرتين مسيّرتين مفخختين على مطار بجازان ،
المصدر : الخليج 365
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