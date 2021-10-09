، وزارة الحج: اقتصار منح تصاريح أداء العمرة والصلاة في الحرمين على المحصنين اعتبارًا من غد ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على صحة المعتمرين والمصلين والزوَّار في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، ووفقًا لتعليمات وزارة الصحة بشأن تنفيذ البروتوكولات الوقائية لمنع الإصابة بفيروس كورونا؛
فقد تقرر بدءًا من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 4 ربيع الأول 1443 هجرية الموافق 10 أكتوبر 2021 ميلادية؛ ما يلي:
أولًا: اقتصار إصدار تصاريح أداء العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة لمسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، للأشخاص المحصنين الحاصلين على جرعتين من لقاح فيروس كورونا المعتمد في المملكة، والحالات المستثناة من أخذ اللقاح بحسب ما يظهره تطبيق "توكلنا".
ثانيًا: ضيوف الرحمن الذين أتموا حجز تصريح أداء مناسك العمرة أو الصلاة أو الزيارة وإصداره دون استكمال جرعتي التحصين، يجب على حاملي تلك التصاريح المسارعة إلى أخذ الجرعة الثانية قبل 48 ساعة من موعد التصريح تجنبًا لإلغائه. علمًا بأن المواعيد متاحة لأخذ جرعات اللقاح واستكمالها في مراكز اللقاح في جميع أنحاء المملكة.
وأوضحت الوزارة أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالوباء، تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة "وقاية"، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.
09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443 03:21 PM
قالت: وفقًا لتعليمات وزارة الصحة بشأن تنفيذ البروتوكولات الوقائية لمنع الإصابة بفيروس كوروناوزارة الحج: اقتصار منح تصاريح أداء العمرة والصلاة في الحرمين على المحصنين اعتبارًا من غد
أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على صحة المعتمرين والمصلين والزوَّار في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، ووفقًا لتعليمات وزارة الصحة بشأن تنفيذ البروتوكولات الوقائية لمنع الإصابة بفيروس كورونا؛
فقد تقرر بدءًا من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 4 ربيع الأول 1443 هجرية الموافق 10 أكتوبر 2021 ميلادية؛ ما يلي:
أولًا: اقتصار إصدار تصاريح أداء العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة لمسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، للأشخاص المحصنين الحاصلين على جرعتين من لقاح فيروس كورونا المعتمد في المملكة، والحالات المستثناة من أخذ اللقاح بحسب ما يظهره تطبيق "توكلنا".
ثانيًا: ضيوف الرحمن الذين أتموا حجز تصريح أداء مناسك العمرة أو الصلاة أو الزيارة وإصداره دون استكمال جرعتي التحصين، يجب على حاملي تلك التصاريح المسارعة إلى أخذ الجرعة الثانية قبل 48 ساعة من موعد التصريح تجنبًا لإلغائه. علمًا بأن المواعيد متاحة لأخذ جرعات اللقاح واستكمالها في مراكز اللقاح في جميع أنحاء المملكة.
وأوضحت الوزارة أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالوباء، تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة "وقاية"، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.
، وزارة الحج: اقتصار منح تصاريح أداء العمرة والصلاة في الحرمين على المحصنين اعتبارًا من غد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الحج: اقتصار منح تصاريح أداء العمرة والصلاة في الحرمين على المحصنين اعتبارًا من غد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.