شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع 4% في أسبوع مع تنامي الطلب العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط نحو أربعة بالمئة في أسبوع، إذ دفعت أزمة عالمية في الطاقة أسعار الخام الأمريكي لتسجل أعلى مستوى في نحو سبع سنوات بينما تواجه الدول المستهلكة الكبرى للطاقة مشكلات في الوفاء بالطلب.

وعلى الرغم من تنامي الطلب العالمي على الطاقة مع تعافي الأنشطة الاقتصادية من الجائحة، قالت أوبك وحلفاؤها إنهم سيستمرون على مسار يقلل تدريجيا من خفض الإنتاج.

كما قالت الحكومة الأمريكية إنها تراقب أسواق الطاقة، إلا أنها لم تعلن أي خطط فورية لاتخاذ إجراءات لخفض الأسعار مثل الضخ من الاحتياطيات الاستراتيجية وهو ما دعم الأسعار أيضا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 82.39 دولار للبرميل. وفي وقت سابق من الأسبوع، وصل برنت لأعلى مستوى في ثلاث سنوات مسجلا 83.47 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.05 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 79.35 دولار للبرميل عند التسوية وشكل ذلك أعلى إغلاق للخام الأمريكي منذ 31 أكتوبر تشرين الأول 2014.

ولامس خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط مستوى فوق 80 دولارا للبرميل لفترة وجيزة في وقت سابق من جلسة اليوم.

وشهدت أسواق الطاقة نقصا في الإمدادات في مواجهة تحسن الطلب على الوقود مع تعافي الأنشطة الاقتصادية من تبعات الجائحة. ويخشى الكثيرون من أن حلول شتاء بارد قد يضع مزيدا من الضغوط على إمدادات الغاز الطبيعي. وأمرت الصين المناجم في إقليم منغوليا الداخلية بزيادة إنتاج الفحم للتخفيف من أزمة الطاقة.