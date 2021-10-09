شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة يوجه بإعفاء دور النشر في "الرياض للكتاب" من إيجار الأجنحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر والترجمة، هيئة الأدب والنشر والترجمة بإعفاء دور النشر المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 من قيمة إيجار الأجنحة في المعرض دعماً لقطاعات الأدب والنشر والترجمة، وتخفيفاً لآثار جائحة كورونا على صناعة النشر.

ويأتي توجيه سموه لهيئة الأدب والنشر والترجمة، المنظمة لمعرض الرياض الدولي للكتاب، عقب حزمة تسهيلات غير مسبوقة قدمتها الهيئة لدور النشر المشاركة من الداخل والخارج، شملت تخفيض 50% من قيمة إيجار المساحات، وتحمل كامل تكاليف الشحن، وتوفير متجر إلكتروني مصاحب للمعرض لمن لا يتمكن من الحضور، ونقاط بيع إلكترونية لجميع الناشرين.

يذكر أن معرض الرياض الدولي للكتاب بنسخته الجديدة الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، شاركت فيه أكثر من 1000 دار نشر من 30 دولة حول العالم.