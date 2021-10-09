- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، بانفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل ودخول لبنان في العتمة بعد توقف العمل في معملي الزهراني ودير عمار لإنتاج الطاقة.
وأعلنت قناة الـ"LBCI" عن "انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل ودخول لبنان في العتمة، بعد توقف معملي الزهراني ودير عمار، نتيجة نفاد المازوت وتدني إنتاج الطاقة إلى ما دون الـ200 ميغاواط".
09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443 02:41 PM
قالت: بعد توقف معملي الزهراني ودير عمار نتيجة نفاد المازوتوسائل إعلام لبنانية: انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل في البلاد
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، بانفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل ودخول لبنان في العتمة بعد توقف العمل في معملي الزهراني ودير عمار لإنتاج الطاقة.
وأعلنت قناة الـ"LBCI" عن "انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل ودخول لبنان في العتمة، بعد توقف معملي الزهراني ودير عمار، نتيجة نفاد المازوت وتدني إنتاج الطاقة إلى ما دون الـ200 ميغاواط".
، وسائل إعلام لبنانية: انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل في البلاد ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام لبنانية: انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.