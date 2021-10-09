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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن عدم إغلاق أي مسجد خلال الأسبوع الماضي في مختلف مناطق المملكة لعدم رصد أي حالة إصابة #كورونا بين صفوف المصلين، في إطار المتابعة اليومية للفرق الرقابية في فروعها بمختلف مناطق المملكة.
جاء ذلك في بيان صحفي لوزارة الشؤون الإسلامية اليوم السبت، أشادت فيه بتطبيق مرتادي المساجد للإجراءات المتخذة التي تهدف إلى سلامتهم، كما دعتهم إلى الاستمرار بالالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.
وبيّنت الوزارة في ختام بيانها أنها نفذت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 21,700 جولة رقابية لمتابعة التزام المصلين ومنسوبي المساجد بتطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة بمتابعة الحالة الوبائية لفيروس كورونا، شارك فيها أكثر من 4000 مراقب ومراقبة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443 01:52 PM
أشادت فيه بتطبيق المرتادين للإجراءات ودعتهم إلى الاستمرار بالالتزام بالتعليمات"الإسلامية": أسبوع كامل ولم نغلق أي مسجد.. لم نرصد إصابات للمصلين بكورونا
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن عدم إغلاق أي مسجد خلال الأسبوع الماضي في مختلف مناطق المملكة لعدم رصد أي حالة إصابة #كورونا بين صفوف المصلين، في إطار المتابعة اليومية للفرق الرقابية في فروعها بمختلف مناطق المملكة.
جاء ذلك في بيان صحفي لوزارة الشؤون الإسلامية اليوم السبت، أشادت فيه بتطبيق مرتادي المساجد للإجراءات المتخذة التي تهدف إلى سلامتهم، كما دعتهم إلى الاستمرار بالالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.
وبيّنت الوزارة في ختام بيانها أنها نفذت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 21,700 جولة رقابية لمتابعة التزام المصلين ومنسوبي المساجد بتطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة بمتابعة الحالة الوبائية لفيروس كورونا، شارك فيها أكثر من 4000 مراقب ومراقبة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
، "الإسلامية": أسبوع كامل ولم نغلق أي مسجد.. لم نرصد إصابات للمصلين بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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