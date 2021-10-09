طقس الخليج اليوم.. معتدل في الكويت والإمارات وأمطار على السعودية

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحفية عاجل»، اليوم السبت، حالة الطقس في الخليج اليوم، حيث الطقس معتدل وصافٍ على كل من الإمارات والكويت والبحرين، بينما تتساقط الأمطار في السعودية.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، في تقريره عن طقس السعودية اليوم أنَّ الفرصة مهيأة لسقوط أمطار من غزيرة إلى متوسطة على منطقة جازان وأجزاء من منطقة عسير، ومكة المكرمة والباحة، والمرتفعات بالمدينة المنورة.

طقس الإمارات

ومن المتوقع أن يكون طقس الإمارات اليوم، صافيًا نهارًا وتكون درجة الحرارة العظمى 37°م وهي مشابهة ليوم أمس، سيكون الطقس ليلًا ضبابيًا وتكون درجة الحرارة الصغرى 29°م وهي مشابهة لليلة أمس، وفقا لموقع طقس العرب.

طقس الكويت

ومن المرجّح أن تكون حالة الطقس في الكويت صافية بالنهار وتكون درجة الحرارة العظمى 38°م وهي مشابهة ليوم أمس، سيكون الطقس ليلًا صافيًا وتكون درجة الحرارة الصغرى 27°م وهي مشابهة لليلة أمس.

طقس البحرين

وتوقع موقع «طقس العرب» أن يكون طقس البحرين صافيًا بالنهار وتكون درجة الحرارة العظمى 34°م ، وسيكون الطقس ليلًا صافيًا وتكون درجة الحرارة الصغرى 32°م.

طقس قطر

وبالنسبة لقطر، سيكون الطقس نهارًا صافيًا وتكون درجة الحرارة العظمى 38°م وهي أعلى بـ2°م من يوم أمس. سيكون الطقس ليلًا صافيًا وتكون درجة الحرارة الصغرى 30°م وهي مشابهة لليلة أمس.

طقس سلطنة عمان

أما بالنسبة لسلطنة عمان، فإن الطقس سيكون صافيًا نهارًا وتكون درجة الحرارة العظمى 34°م، وسيكون الطقس ليلًا صافيًا وتكون درجة الحرارة الصغرى 27°م وهي مشابهة لليلة أمس.

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