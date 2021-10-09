بالفيديو.. نصرة الحربي توضّح أسباب غيابها 4 سنوات عن الظهور الإعلامي

الرياض - محمد عبدالله - تصدَّرت الإعلامية نصرة الحربي، اليوم السبت، مؤشرات البحث في محرك البحث العالمي «جوجل» بعد عودتها إلى الشاشة في أعقاب غياب دام 4 سنوات.

وقالت نصرة الحربي في لقائها ببرنامج «سيدتي» المذاع على قناة «روتانا خليجية» أن هذا أول ظهور إعلامي لها على الهواء بعد انقطاعها لمدة 4 سنوات.

وأرجعت نصرة الحربي غيابها إلى أسباب عدة منها: «حسيت إني لازم آخذ بريك لأن الأحداث توالت ورا بعض زواج وأمومة وأخذت بريك طويل حتى مع نفسي»

وأضافت نصرة الحربي عن سبب ارتدائها النقاب: «لما كنت في الإعلام والسوشيال ميديا ما كنت أحسب حساب الخطوة لكن قررت أخذ إجازة عشان أنضج لأن أنا الآن أم لطفل عمره 16 سنة وآخر لديه 10 شهور.. فلازم أعمل حساب للأيام الجايه وكل خطوة أسويها لازم تكون مدروسة».

زواج نصرة الحربي

وأكَّدت نصرة الحربي أنها ارتدت النقاب قبل زواجها على عكس ما يُشاع، مشيرة إلى أن ارتداء النقاب حرية شخصية وليس لها علاقة بالزواج.

وجاء إعلان نصرة الحربي لارتداء النقاب في 2018 بعد 3 أشهر فقط من زواجها مؤكدة حينها أنها اتخذت هذا القرار عن اقتناع كامل دون تأثير أي أحد.

وكان حفل زفاف نصرة الحربي هو محور حديث رواد منصات التواصل الاجتماعي بعد نشر بعض اللقطات منه، والتي كشفت روعة تصميم فستانها وكذلك استعرضت أجواءه المليئة بالبهجة.

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