بالفيديو.. عودة السفر لمطار الملك عبدالله بجازان.. و20 رحلة عقب استئناف الطيران

الرياض - محمد عبدالله - سارت حركة السفر في مطار الملك عبد الله بجازان، بشكل طبيعي خلال الساعات الماضية، عقب اعتراض قوات التحالف لطائرة مسيرة حاولت استهداف المطار.

وذكرت قناة العربية نقلًا عن مراسلها، أن حركة السفر بالمطار تتم بشكل طبيعي حيث تواجد العديد من المسافرين لإنهاء إجراءات سفرهم، مشيرًا إلى أنَّ 20 رحلة قادمة أو مغادرة للمطار منذ إعلان استئناف حركة الطيران، عقب توقفها لمدة 30 دقيقة.

وأضاف التقرير أنَّ الحركة في الطرق المؤدية للمطار تتم بشكل اعتيادي وكذلك الحركة في الأحياء المجاورة للمطار.

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