حدث في مثل هذا اليوم من 68 عامًا.. صدور مرسوم ملكي بتأسيس مجلس الوزراء

الرياض - محمد عبدالله - حدث في مثل هذا اليوم، منذ 68 عامًا، صدور مرسوم ملكي بتأسيس مجلس الوزراء، برئاسة ولي العهد –وقتها- الأمير سعود بن عبد العزيز.

وذكرت دارة الملك عبدالعزيز –عبر تويتر- أنه في يوم (1/2/1373 هـ- 9 أكتوبر عام 1953م)، تمّ صدور مرسوم ملكي بتأسيس مجلس الوزراء.

يذكر أن أول مجلس وزراء صدر مرسوم ملكي بتأسيسه في عهد الملك عبد العزيز، برئاسة ولي العهد وقتها، الأمير سعود بن عبدالعزيز، وكان مقررًا أن يفتتح المجلس في 1/ 4/ 1373 هـ ولكن وفاة الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- بعد شهرين من صدور المرسوم أخر افتتاحه إلى 2 / 7/ 1373 هـ.

ويعدّ مجلس الوزراء هو السلطة التنظيمية والتنفيذية العليا، يرأسها الملك ويتولى الإشراف المباشر على السياسة الداخلية والخارجية إلى جانب الإشراف التنظيمي والتنفيذي على الحقائب الدفاعية والأمنية والاقتصادية والمالية والتعليمية والشؤون الاجتماعية.

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